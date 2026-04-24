En Martinique ATV dégraisse l’hippopotame à noirs

Bon sang…ça sent le sang. Le paysage audiovisuel en Martinique est sans sens. Après Zouk TV qui est dans une tourmente menthe poivrée, c’est au tour d’ATV en pleine tempête financière de faire un clin d’oeil de borgne à un cyclope féru de cigarette.

En effet, la télévision privée des Magin Brothers va devoir dégraisser l’hippopotame créole. Près d’une dizaine de licenciements et autres départs involontairement volontaires sont prévus. Une véritable saignée qui une fois de plus nous enseigne que toute plaie saigne.