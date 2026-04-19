« Je suis BEAU…je sais »

« Je suis un gommier. J’ai rencontré celui qui s’occupe de moi, depuis 26 ans, du côté du château Dubuc à Trinité en Martinique. Mon tronc ressemble à mon parcours. Mais aussi au sien ».
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