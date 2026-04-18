Kinésithérapeute agresseur sexuel au Diamant en Martinique : une CINQUIÈME victime libère la parole

Ce texte qui va suivre, est le contenu d’un mail qu’une victime du kinésithérapeute de Taupinière au Diamant en Martinique a envoyé à la Présidente de l’ordre. Le nom de la victime, celui de l’agresseur sexuel et celui de la kiné du Diamant ont été volontairement supprimé de l’article car une enquête est actuellement en cours…

Bonjour Mme la Présidente,

Je me nomme … j’habite à aux ANSES D’ARLET, j’ai 54 ans, j’ai été interpellé par un article de journal concernant un kinésithérapeute au Diamant et ça m’a tout de suite rappelé mon histoire avec cette personne.

Il y a quelques années au quartier la Chéry au DIAMANT, lieu où se trouvait le précédent cabinet de Mr… . La 1ère séance c’est très bien passée sauf qu’il souhaitait que je reste en culotte, j’ai préféré mettre une brassière et un legging, là rien d’inhabituel.

A la 2ème séance, je stipule que j’étais là pour des problèmes de cervicalgies et de lombaires. Tout a bien commencé sauf qu’à un moment, je sens les doigts de ce monsieur sur mes lèvres, je me persuade que c’est dans le mouvement du massage que des mains ont dérapé. À nouveau , le pouce caresse mes lèvres, je tourne la tête de l’autre côté commençant à être mal à l’aise, il recommence. Je m’autopersuade que je me trompe que ce n’est pas çà, dans le même temps je constate que sa respiration est bruyante et accélérée car en me massant il frotte son bassin sur mes bras et mes jambes. On se dit que c’est dans notre tête, qu’il ne se passe pas ce que l’on pense.

Une fois, il me donne rendez-vous un vendredi saint, j’ai trouvé ça étrange, je n’étais pas ravie d’y aller surtout que le lieu était assez isolé, j’ai essayé de le contacter pour annuler mais aucune réponse. Je n’y suis pas allée, je l’ai croisé des jours après dans une pharmacie il m’a incendié de paroles. J’avais déjà pris la décision de ne plus y retourner étant très gêné par tout ce qui est arrivé.

J’en ai parlé à mon médecin traitant qui m’a dit que si je n’étais plus à l’aise de ne plus y retourner, il m’a donné une nouvelle ordonnance de séance mais je ne souhaitais plus avoir affaire à un homme, j’ai commencé avec Mme …une kiné au Diamant. Je lui ai raconté mon histoire et elle m’a ouï dire que je n’étais pas là seule à m’être plainte de ce monsieur.

J’espère que ma requête retiendra votre attention, je sais que ça fait longtemps, je devais déjà vous écrire mais on m’a fait comprendre que c’est le pot de terre contre le pot de fer. Il faut arrêter les agissements ça ne peut plus durer.

Je vous prie de croire, Mme la Présidente, en mes sincères salutations.

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