Un Maire, zéro débat, trente pouvoirs : Le hold-up démocratique de Fort-de-France

À Fort-de-France, en Martinique, le maire Didier « PNF » Laguerre a confisqué la quasi-totalité des pouvoirs du conseil municipal, transformant une disposition technique en un outil de domination solitaire.

En s’arrogeant 30 des 31 délégations possibles, il réduit les élus à de simples figurants des vides bwabwa de vidé et verrouille le débat démocratique sur des dossiers cruciaux.

Cette concentration extrême des pouvoirs est un déni de démocratie qui favorise l’opacité et ouvre la porte à toutes les dérives. Il est indécent de prétendre servir la transparence tout en privant le conseil de ses prérogatives fondamentales.

Il est dommage que seul le groupe de Francis Carole ait été le seul à avoir refusé cette mascarade, rappelant que le mandat appartient au peuple et à ses représentants, et non à un seul homme.

gilles dégras