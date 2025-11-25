Un masseur kinésithérapeute qui exerce dans la commune du Diamant en Martinique agresse sexuellement ses patientes en toute impunité.

Ce jour, je rencontre une des victimes. 15h30 rdv en face de l’église. Puis on cherche un coin isolé du côté de fonds Fleury. C’est une femme ravagée qui décide de se confier. De libérer la parole. Malgré un trauma évident, elle garde une lucidité rare. Au début on se vouvoie…mais j’installe le tutoiement pour favoriser l’échange. L’écoute devient éprouvant.

C’est un être gorgé de silences qui se délivre. Elle raconte les faits. Ces faits méfaits. Les mots s’enchaînent, pire se déchaînent. Attouchements, agressions sexuelles et violences sexuelles.

Sur les hauteurs de Fonds Fleury, on est au paradis, mais ce que j’entends pendant près de deux heures, est un sombre récit qui pose ses valises en enfer.

Ce calvaire se déroule fin septembre 2025. La victime franchit la porte du cabinet de ce praticien pour une problème à la jambe mais ce dernier ne s’intéresse pas qu’à son membre inférieur. Au fait, une vidéo des délits existerait. On en reparle très bientôt …ce qui impose un …À suivre.

gilles dégras