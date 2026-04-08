Lettre ouverte à Pascale Mathieu Présidente du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de France 

Madame la Présidente,

En novembre 2025, j’ai rencontré en Martinique dans la charmante commune du Diamant, une victime d’agression sexuelle. Cette femme trentenaire a été agressée par un des 106 000 masseurs kinésithérapeutes qui exercent ce métier dans l’ensemble français.

Elle a déposé une plainte à la gendarmerie où une gendarme lui a expliqué qu’elle avait été abusée par son imagination.

J’ai rédigé un article suite à son témoignage. La mise en ligne d’un article sur le site Bondamanjak a libéré la parole d’une autre victime. Puis d’une troisième. Puis d’une quatrième. Aujourd’hui, on compte 5 victimes déclarées.

Au Diamant, un médecin est au courant. Une autre kiné a des patientes qui ont subi les vils massages de cet homme qui exerce en tout impinuté.

Aussi, je vous sollicite ce jour au nom de toutes ces victimes qui souffrent quotidiennement dans leur chair et dans leur tête.

Nos investigations nous ont permis de connaître l’identité de cet homme, de savoir où se trouve son cabinet. Et nous vous invitons à prendre sérieusement en considération ce cas qui n’honore pas les valeurs de votre corps de métier.

Dans l’attente, je vous prie Madame la Présidente d’agréer, mes respectueuses et sincères salutations.

gilles dégras