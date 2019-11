Franc-maçonnerie en Martinique: la vérité si je mens… bas les couilles et les clitos

Un politique qui ment ça n’a rien de rare. La journaliste Cécile « Toi tu vas avoir des problèmes » Marre qui cette année, aura du mal à ne pas avoir le Prix Pulitzer alternatif, voulait savoir qui étaient francs-maçons dans la sphère politique en #Martinique. Cet extrait de son émission diffusée sur La 1ère, permet de mesurer la sincérité de nos politiciens et de nos politiciennes.

On était donc en mode Cahuzac. Les yeux dans les yeux. Aussi, je vous invite à regarder scrupuleusement le visage de ceux et celles qui sont interrogés. Leurs yeux écarquillés, leurs mimiques. C’est fascinant.

Non vous n’êtes pas un ou une mentaliste.

Ce sont nos politiques qui mentent comme des arracheurs de dents peu courageux.

Des dentistes indépendants notamment.

Selon la journaliste, trois d’entre eux sont des francs-maçons. Je vous propose donc de tester vos capacités à détecter les menteurs et les menteuses…ça vous aidera grandement pour vous déterminer lors des prochaines échéances électorales. A suivre.