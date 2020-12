Martinique…ce que la ville de Fort-de-France fait avec : la FONTAINE GUEYDON

En matière de valorisation du patrimoine ancien, en 2001 le projet-phare du maire nouvellement élu – illusionniste et enfumeur – Serge Letchimy , demeure le réaménagement de la place de la Savane, les bâtiments du parc culturel Aimé Césaire , le Fort Tartenson , la Fontaine Gueydon.

19 ans après, Fort-de-France est à l’arrêt ! Nous avons déjà vu que les ruines du Fort Tartenson témoignent de l’ incompétence crasse d’une ambition politique au-dessus des forces de son auteur peu doué mais urbaniste factice.

La fontaine Gueydon…il y a très très très…longtemps.

Pourtant, une commission « mémoires et urbanité » ( la énième puisque Didier Laguerre ,aficionado letchimiste, a monté une commission « mémoires et transmission » ) avait été mise en place par le maire Serge Letchimy, qui prévoyait -sans rire – la réhabilitation de la monumentale fontaine Gueydon et de la place Romero face à la cathédrale.

Nous nous sommes rendus sur place . Et avons pu constater … aujourd’hui , soit 19 ans après, que … Fort -de -France était vraiment … à l’arrêt . Et il paraît que si Letchimy est élu à la CTM , la Martinique retrouvera son Messie … Voté Letchimy toujou !

Mais le plus drôle c’est l’histoire de cette photo. Quand je m’apprête à fixer cette fontaine « végétalisée », un Zaka Toto du coin passant à vélo, m’apostrophe. « Eh mafia kisa ou ka gadé la ? Gueydon ? Frère…photographie mon guidon…Guy…jou malè…pa ni pwan Gad. » Je note que le sieur à de l’humour…en bon dard et en tout cas car il vaut mieux en rire et prendre de la hauteur au coeur de la démocratie participative.