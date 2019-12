Blocage de Noël en Martinique : la CCI monte au créneau…elle

En #Martinique, comme ailleurs, c’est Noël et pourtant ça hèle comme au Sahel. Les politiques eux et elles sont aphones comme des iPhone 13. La CCI elle, appelle au dialogue…pas de sourds… bien entendu…

Ce 24 décembre 2019, de nouveaux blocages du Port et d’un grand nombre d’entreprises pénalisent l’activité économique en Martinique. Des dirigeants d’entreprises des secteurs du commerce, de l’industrie et des services, detoutes tailles en emplois comme en chiffres d’affaires, ont interpellé les élusde la CCI. Depuis plusieurs jours, leurs salariés et leurs activités subissent deplein fouet les conséquences d’un conflit auquel elles sont étrangères.

Cette situation touche par ailleurs, une grande partie de la population et de l’activité touristique en cette période de trêve et de retrouvailles familiales.

Les dirigeants de Martinique Transport ont engagé des discussions et des signes d’apaisement sont apparus avec la levée de certains blocages par les salariés de la CFTU.

Le Président et les membres de la CCI invitent les parties à poursuivre ces discussions et à convenir d’un calendrier de négociation qui aboutisse à une levée immédiate des barrages, mette un terme aux préjudices subis par les acteurs économiques et les familles et facilite une reprise du dialogue dans un climat propice à l’émergence de solutions pérennes et adaptées.