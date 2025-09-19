L’Espace Sud dénonce les CONNERIES de la Collectivité Territoriale de Martinique…putain…il était temps !!!

septembre 19th, 2025

Putain…Didier « DJ Komi-Niké » Laguerre et Serge Letchimy vont devoir rédiger un communiqué peu convainquant suite à celui de l’Espace Sud. Ces deux hommes sont à vomir. Ils ne pensent qu’à leur gueule de tocards. Après…ça parle d’autonomie, de prendre de la hauteur, de démocratie participative et d’autres conneries et ces deux salopards méprisent la jeunesse de la Martinique. C’est à vomir. Il faut foutre ces encu…dehors de la Collectivité Territoriale de Martinique. Il faut une solution à la népalaise. Ça suffit les incompétents trop à l’aise.

Septembre 2025 : Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il démissionner ?

