La Martinique sera représentée au Festival du Livre de Paris 2026

À partir de vendredi 17 avril jusqu’à dimanche 19 avril 20h, le salon du livre de Paris qui maintenant s’appelle : LE FESTIVAL DU LIVRE DE PARIS, et qui depuis l’an dernier se déroule au Grand Palais, va accueillir des auteurs martiniquais qui ont fait le déplacement comme Suzanne Dracius, Jean Marc Terrine, Charles-Henri Fargues, et d’autres comme Richard Viktor Sainsily-Cayol, de Guadeloupe.

L’occasion pour ceux qui lisent encore des livres de découvrir les dernières nouveautés, les perles rares, de rencontrer des écrivains, de suivre des débats et des rencontres littéraires durant ces trois jours.

Fidèle à sa volonté de toujours rendre visible les auteurs et leurs livres, l’éditeur martiniquais Jean Benoît Desnel sera présent encore cette année avec quelques-uns de ses auteurs. Ça commencera vendredi matin par une « rencontre jeune public » sur le stand du Ministère des Outre-mer n° NC 33, où Suzanne Dracius (autrice des Fables de La Fontaine illustrées avec sources et adaptation créoles) et Richard Viktor Sainsily-Cayol, originaire de la Guadeloupe (auteur de Guillaume Guillon-Lethière l’enfant lumière, ouvrage illustré tout public sur Guillaume Guillon Lethiere, peintre métis né en Guadeloupe.

Une suite logique pour l’éditeur après la grande et magnifique exposition du Mémorial Acte qui a donné à voir le célébrissime tableau Le Serment des Ancêtres (1822) que le peintre avait offert au peuple haïtien à l’époque ; et qui est généralement exposé au Palais National de Port-aux-Princes.

Une dizaine d’élèves du collège Blaise Pascal de Massy dans l’Essonne feront le déplacement à Paris, au Grand Palais, pour échanger à bâton rompu avec les deux auteurs. Cette rencontre s’inscrit dans la volonté de l’éditeur Jean-Benoît Desnel de faire connaître le goût de la lecture à travers de l’interactivité lors de ce genre d’événements majeurs autour des livres à Paris ou ailleurs.

Dédicaces au stand de l’éditeur (NC33)

Suzanne Dracius

Jean-Marc Terrine

Richard Viktor Sainsily-Cayol

Charles-Henri Fargues