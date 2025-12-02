Contes & paroles bèlè

Polyphonie et esprits des bons-lieux (poésie). Jean-Marc Terrine, poète et essayiste, sera en dédicaces demain après-midi de 15h à 18h à Cultura, en Martinique.
Calypso (extraits)
« Monter-descendre à la rivière pour mille choses
aller dans son jardin
marcher à la boutique débit-de-la-régie
rejoindre son compère Amélius-grands-z’orteils
lieu de tous les approvisiànnements
manger boire parler
conter-raconter
lieu-rencontres lieu-nouvelle
espaces-paroles-mystiques chuchotées
cénacle des anciens
qui content et racontent des choses »
Jean-Benoît Desnel éditions