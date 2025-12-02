Contes & paroles bèlè

Polyphonie et esprits des bons-lieux (poésie). Jean-Marc Terrine, poète et essayiste, sera en dédicaces demain après-midi de 15h à 18h à Cultura, en Martinique.

Calypso (extraits)

« Monter-descendre à la rivière pour mille choses

aller dans son jardin

marcher à la boutique débit-de-la-régie

rejoindre son compère Amélius-grands-z’orteils

lieu de tous les approvisiànnements

manger boire parler

conter-raconter

lieu-rencontres lieu-nouvelle

espaces-paroles-mystiques chuchotées

cénacle des anciens

qui content et racontent des choses »

Jean-Benoît Desnel éditions