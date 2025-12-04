Île Bourbon (La Réunion), 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits. Inspiré d’une histoire vraie.

Le film « FURCY né libre » réalisé par ABD AL MALIK sort le vendredi 12 décembre aux Antilles avant sa sortie France le 14 janvier 2026.

Furcy né libre promet d’être le film événement du mois de décembre !

La tournée sur la Guadeloupe et la Martinique se fera en présence du réalisateur du 8 au 12 décembre 2025.

Découvrez la page Facebook de Liber Nout Furcy : https://www.facebook.com/share/v/1Cjg3WLduk/

Le film réalisé par Abd Al Malik est diffusé à l’Île de la Réunion depuis le 3 décembre 2025 au Ciné Lacaze de Saint-Denis, au Multiplexe Ciné Cambaie de Saint-Paul et au Multiplexe Ciné Grand Sud de Pierrefonds.

Découvrez le titre de Kafmalbar Lordefurcy