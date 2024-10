Kalash…my Bro…je me dois de te dire la vérité…ils t’ont menti…

De vous à moi, si KALASH a les crocs après avoir lu cet article, je comprendrai facilement. Le plus bankable des artistes nés en Martinique, avait été récemment interpelé pour réagir sur l’actuelle crise sociale qui ébranle gravement l’île chère à Émia Eriasec.

Dans une story, le K est clair sur son cas. Il écrit blanc sur noir : « …lorsque je refuse catégoriquement la moindre collaboration, le moindre business dès lors que je sais que c’est un béké derrière… ».

Alors quand la voix du Mwaka Moon monte sur le char de RCI Martinique/NRJ au carnaval 2024, IL NE SAIT PAS qu’il y a pas un…mais « des békés derrière cette radio ». Des békés derrière ce business affair qu’est Radio Caraïbes Internationale. Et là RCI ce n’est plus la vie mais le vit. Mais bon ce n’est queue mon avis.

IL NE SAIT PAS que SODICAR est actionnaire de RCI.

IL NE SAIT PAS que SODICAR c’est une pièce du puzzle de GBH. GBH qui signifie Groupe Bernard Hayot. Bernard Hayot qui est un…Béké. Tiens…tiens…

IL NE SAIT PAS que PF ENTREPRISE est actionnaire de RCI.

IL NE SAIT PAS que PF ENTREPRISE c’est une pièce du puzzle du Groupe CREO de PATRICK FABRE. Patrick Fabre qui est un…Béké. Tiens…tiens…

Ça fait donc beaucoup de bébé dans le tour de table de RCI. Désormais Kalash SAIT. Il est désormais riche car l’ignorance c’est la plus grande des pauvretés.

Et ce n’est pas Kathleen Bilas qui viendra lui dire le contraire car cet article elle va le lire sur les « réseaux sociaux Ancounia »…en bon d’ail et et en tout cas qu’ail mais ça ce ne sont pas mes oignons.

gilles dégras