« Il était une fois la vie au Morne Baldara – Chronique d’une naissance » à la Médiathèque du Saint-Esprit

Ce mardi 28 octobre à 18h30, à la Médiathèque Alfred Melon-Degras au Saint-Esprit, aura lieu la première présentation en Martinique du vibrant récit « Il était une fois la vie au Morne Baldara – Chronique d’une naissance », de Roset MONGIN et Charles-Henri FARGUES, avec la participation de l’historienne Marie-Hélène LÉOTIN (première lectrice).

Après Paris (Festival du livre au Grand Palais et au restaurant La Créole à Montparnasse) ce sera la troisième présentation au public de l’ouvrage en présence des auteurs.

En partenariat avec le Foyer rural de Baldara, le personnel et la direction de la Médiathèque, et enfin la librairie Kazabul pour ventes et dédicaces, plongée au cœur de l’histoire du Morne Baldara, lieu de mémoire, de paysages et de racines familiales avec les coauteurs Roset Mongin et Charles-Henri Fargues.

Un temps d’échanges autour d’un site emblématique reliant le Saint-Esprit, le François et le Vauclin. Un moment convivial où littérature, patrimoine et émotions se rencontrent.

Ouvert à tous et accès gratuit.

Renseignements :

0596 61 00 07

« il était une fois la vie au Morne Baldara, chronique d’une naissance », Roset Mongin, Charles-Henri Fargues, coauteurs. Jean-Benoît Desnel éd / coll : Qui ne sait rien, de rien ne doute. Paris, avril 2025. ISBN/9782959512728. 142 pages, Prix ttc : 12,90 €.

La Source Trouboulo