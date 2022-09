La veste jaune – La i pann i sek

De François-Xavier Guillerm, en dédicace ce dimanche 28 août 2022 de 11h30 à 18h00 pour le premier rendez-vous littéraire de la rentrée avec la 4ème édition des « Ecrivains chez Gonzague Saint-Bris » dans le village forestier de Chanceaux-Près-Loches en Touraine (37600).

Sous les arbres centenaires, dans l’allée des Bouquinistes et Editeurs, François-Xavier Guillerm et Suzanne Dracius seront en dédicace pour leurs livres parus chez Idem Editions.

Ces ouvrages sont disponibles à Fort-de-France chez Présence Kréol, chez Cultura à Acajou et Perrinon pour la Martinique et à Cultura Destreland et Fnac pour la Guadeloupe.