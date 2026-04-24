18 jours aux urgences en Martinique

Un patient de 70 ans a séjourné 18 jours aux urgences du CHU en Martinique. Énième spécificité dans l’île chère à Émia Eriasec. À suivre.
avril 24th, 2026
Un patient de 70 ans a séjourné 18 jours aux urgences du CHU en Martinique. Énième spécificité dans l’île chère à Émia Eriasec. À suivre.
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