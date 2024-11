Avant de remercier Serge Letchimy pour sa réponse au préfet Jean-Christophe Bouvier, qui, cette fois avait raison puisque les indigènes ne portent pas un projet commun pour la Martinique, les membres du RPPRAC, Rodrigue Petitot, Aude Goussard et Gwladys Roger, DEVRAIENT lire attentivement et pas en DIAGONALE créole le premier jet (éjaculatoire ? ) du texte de la motion rédigée par les nègres en littérature de Tèt Boskaf avec sa validation.

« L’Assemblée de Martinique…appelle Les autorités à engager TOUTES les procédures à l’encontre des auteurs de ces menaces et de ces appels à la violence «

L’élu du Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM) a refusé de signer Cette motion imbécile qui démontre une violente et surprenante bwanalisation idéologique du Parti Progressiste Martiniquais.

Cette motion imbécile empreinte d’un mépris de classe emprunté à la société créole post coloniale sonne le glas des glands, des glandes, des glandeurs et des glandeuses du PPM le parti chère à Aimé Césaire et à Émia Eriasec. Cette gauche en errance qui se droitise est glauque voire glaire. C’est le reflet d’une facticité rare.

Ainsi, les incompétents boskafiens ont réalisé suite à l’intervention de l’élu indépendantiste qu’ils étaient cons comme des bittes d’amarrage métisses.

Du coup, on a droit à une rectification qui dissimule mal leur imbécillité collective. Eh oui…Le RPPRAC depuis le 1er offre à la Martinique une réalité qui déclenche à la fois purge, gastro-entérite et cacarèle foyalaise.

Dans ce texte rectifié, on appelle plus. On demande, comme un suceur qui avale tout, à ce que les règles de droits soient respectés.

Ces élus-es, ces maires…lin enc…qui élargissent régulièrement le cercle de leurs administrés-es ont peur de perdre les miettes que la France le pays des doigts dans l’homme noir, leur permet de picorer.

Les miles des billets d’avion, le droit de cuissage pas vraiment sage, les maîtresses qui profitent du congrès des maires en donnant leur con avide de vits au demeurant pas très vivaces.

Triste Martinique. Tiens ce soir j’ai écouté un audio d’une antivax qui défend les békés. Paradoxe exquis déguisé en spécificité ? . Pourvu que ça dure.

gilles dégras

Ah…j’oubliais…un petit sondage pour prendre de la HAUTEUR au coeur de la démocratie participative ?