Comment peut-on quitter le Parti Progressiste Martiniquais (PPM) à 49 ans ? Ce n’est pas une question piège. Pire c’est une bonne question, à l’heure où en Martinique, l’île qui a vu naître Émia Eriasec, les gens de gauche se droitisent.

La réponse se trouve depuis peu dans la structure mentale d’un homme qui est tout sauf un alien. Ce fou furieux qui nous rend curieux s’intitule Ronald. Non on rigole. C’est Steeve Moreau.

C’est qui SM ? Ado, il aimait se mettre à dos les autres ados, au coeur d’une société dos à dos qui rêve du vivre ensemble en étant à part. À part ça tout va bien. Sauf qu’aujourd’hui, depuis un certain temps, pire il n’y a pas si longtemps, après 10 ans au coeur de la matrice PPM, le sieur a eu le cran de dire NON.

Non au glaire que pérennise l’actuel Parti Progressiste Martiniquais ? Bonne question. Pourtant à l’orée du demi siècle, cet élu municipal de la ville de port-de-France, 8ème adjoint en charge de la sécurité et de la tranquillité publique avait tout pour faire une carrière tranquilou à l’ombre du balisier sans jamais baliser. Eh bien NON. Steeve Moreau actionne ses pales…pour clairement signifier ses ambitions municipales 2026. Kathleen Bilas et Philippe Diser ne peuvent pas dire le contraire.

Il a ses raisons et il se dit qu’elles n’ont pas tort. Le bastion foyalais est semble-t-il devenu une Bastille prenable. Comme dit ma tante canadienne…qui ne tente rien n’a rien. SM le sait. Alors il sème, il arrose, ça gêne, parce que ça germe. À suivre