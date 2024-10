Enquête administrative à La Collectivité Territoriale de Martinique…QUI a renseigné BONDAMANJAK ?

Martinique : quand Saliber rime avec Cyber…ça libère les informations.

Rappelez-vous…Bondamanjak qui a fêté le 4 octobre 2024 son 30 ème anniversaire dénonçait récemment le koutja Lucien Saliber qui ne trouvait pas anormal de poser son gros cul dans un avion à 6767,23 € le siège. Alors ces gens notamment mon cher ami Tatache la tâche avait déclenché une ENQUÊTE ADMINISTRATIVE pour trouver celui ou celle qui avait révélé cette information.

Généralement ce sont les enculés qui en Corée du Nord ou en Albanie déclenchent les enquêtes administratives de ce format. Mais en Martinique, c’est une première. Une énième spécificité créole. Mais on n’ose pas le croire. Dans l’île chère à Émia Eriasec…selon un célèbre sondeur, il n’y a pas d’enculés-es. Bizarre. Sont-ils venus d’ailleurs ? D’où ? De Patagonie ? Possible.

En tout cas, lisez ces documents et notez le caractère dictatorial de cette enquête. Les gens qui ont été interrogé ont dû venir avec une pièce d’identité et leur ordinateur. Beau management. Les syndicats avaient les couilles en noeuds et en eux. Pas un mot. Plateau Roy était devenu le Kremlin. La crème du macoutisme créole à la sauce Trenelle.

La question 16 est la cerise sur le gâteux gâteau boskafien : « Connaissez-vous personnellement/êtes-vous en relation de près ou de loin avec le média Bondamanjak ? »

Et vous votez encore pour ces fumistes ? En bon dard et en tout cas car Poutine your ass ?

Au fait j’espère qu’il y a encore quelques centimes d’euros dans les caisses de la Collectivité Territoriale de Martinique pour payer une énième PROTECTION FONCTIONNELLE (là je pense qu’il en faudra moins deux ou trois). Sinon pensez une cagnotte Letchi…my…les martiniquais sont …tellement…factices…

Ah j’oubliais…merci à Tatache pour les documents. Je t’embrasse où tu sais. 😘❤️

gilles dégras