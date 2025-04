Des auteurs martiniquais au Festival du Livre de Paris 2025

Plusieurs auteurs martiniquais ont participé à la fête annuelle du livre du vendredi 11 au dimanche 12 avril dans le Grand Palais, ce site impressionnant en pierre, verre et acier inauguré en 1900 pour l’inauguration de l’Exposition Universelle.

Suzanne Dracius pour « Le cunnilingus est la preuve vivante que le latin n’est pas une langue morte », Pascal Marguerite co-auteur avec Marcelin Nadeau de « Nous sommes la nature ! : écologie, colonialité et libertédes peuples », Germinal Pinalie pour » Face au crépuscule des égalités », Jean-Marc Terrine « Contes & paroles bèlè – Polyphonie et esprits des bons-lieux (poésie) », Roset Mongin et Charles-Henri Fargues coauteurs de « Il était une fois la vie au Morne Baldara » ont pu échanger avec leurs lecteurs au cours de séances de signature ou lors de rencontres plus formelles comme le « Grand entretien avec Suzanne Dracius » sur le sujet » Pourquoi voudrait-on nous gâcher le plaisir d’être femmes ? » avec également Germinal Pinalie et Linda Maria Baros, animé par Claire Richer.

Beaucoup de monde encore ce samedi au Grand Palais, malgré le chaud soleil et temps radieux et lumineux qui a fait sortir les parisiens malgré le vent plutôt froid et une température de saison.