Kinésithérapeute agresseur sexuel au Diamant en Martinique : une QUATRIÈME victime libère la parole.

Le samedi 7 mars 2026, veille de la Journée internationale des droits des femmes, marque un nouveau palier dans le dossier du kinésithérapeute agresseur sexuel au Diamant en Martinique . Je reçois un appel téléphonique. Au bout des ondes, une femme affirme connaître ce prédateur. Alors j’écoute. Ce que j’entends est édifiant. Édifiant car pour la énième fois, je suis témoin, je touche du doigt l’insolence du silence.

Cette quatrième victime qui libère la parole est d’une lucidité rare. Son récit est limpide mais surtout dévoile une affreuse réalité. TOUT LE MONDE SAIT. TOUT LE MONDE FERME SA GUEULE. Les éléments qu’elle apporte dans ce dossier, confirment les propos des trois autres victimes.

Selon ses dires, cet homme est un Jeffrey Epstein en liberté. Mais le pire existe. Selon le nombre de victimes afficherait les 2 chiffres. On n’ose pas le croire.

Elle déplore le silence honteux qui s’est installé dans ce monde de la kinésithérapie. Elle cite des gens qui savent. Une seule chose est sûre, notre enquête continue et l’étau se resserre pour la taupe de Taupinière…À suivre…

Lire aussi : https://www.bondamanjak.com/un-masseur-kinesitherapeute-qui-exerce-dans-la-commune-du-diamant-en-martinique-agresse-sexuellement-ses-patientes-en-toute-impunite/

https://www.bondamanjak.com/kinesitherapeute-agresseur-sexuel-au-diamant-en-martinique-une-deuxieme-victime-libere-la-parole/