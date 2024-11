Collectivité Territoriale de Martinique…Arnaud René-Corail doit-il contacter d’urgence…Élodie Frédéric ?

Lundi 25 novembre 2024, le quotidien France-Antilles, suite à une expertise non sollicitée de Kathleen Bilas publiait une interview d’Arnaud René-Corail Conseiller exécutif à la Collectivité Territoriale de Martinique. Et le maire des Trois-Îlets de faire une inquiétante et cacarélisante déclaration : « En 2025, il sera compliqué de boucler le budget… »

À Bondamanjak, qui fête ses 30 ans d’existence, nous savons qu’il suffit, en Boskafie prendre de la hauteur.

Aussi, nous conseillons à ARC, notre flèche financière créole, qui a plusieurs cordes à son arc, de rapidement prendre contact avec Élodie Frédéric la conseillère en économie sociale familiale du personnel, pour s’inscrire à L’ATELIER JE GÈRE MON BUDGET qu’elle animera à la CTM.

Vas-y Arnaud c’est bon…vas-y Arnaud c’est bon bon bon…gran nonm paka wont.