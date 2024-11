L’État de la Diaspora Africaine et le Parlement de l’Union Africaine signent un accord de coopération tout à fait historique

Le vendredi 15 novembre 2024, à 17 heures précises, le Chef Fortune Charumbira, Président du Parlement de l’Union Africaine (PAP), et le Dr Louis-Georges Tin, Premier Ministre de l’État de la Diaspora Africaine (SOAD), originaire de la Martinique, ont signé un accord de coopération.



En vertu de ce texte, le statut de membre observateur est accordé à l’État de la Diaspora Africaine ; celui-ci sera invité à prendre la parole au début de chaque session ordinaire ; un bureau permanent au sein du Parlement sera établi pour l’État de la Diaspora Africaine ; les deux parlements se tiendront mutuellement informés de leurs agendas politiques respectifs, et ils célébreront ensemble la Journée annuelle de la Diaspora, sans parler d’autres dispositions très importantes également, qui seront annoncées ultérieurement.



Le Dr Louis-Georges Tin avait été invité dès le 5 novembre à prononcer un discours lors de la cérémonie d’ouverture de la session du Parlement. Il avait présenté l’État de la Diaspora Africaine, ses institutions et ses actions. Pendant toute la quinzaine, il avait été accompagné dans ses démarches par plusieurs ministres, ambassadeurs, députés et conseillers de SOAD. Par ailleurs, il avait été soutenu depuis plusieurs semaines par Son Excellence Alhagie Mbow, président du Caucus des députés d’Afrique de l’Ouest, et Sulayman Saho, député de Gambie au Parlement Panafricain.



Selon la plupart des observateurs, ce fut un moment tout à fait historique. En effet, alors que pendant des siècles, des millions d’Afro-descendants ont été arrachés à leur terre, déportés et réduits en esclavage, alors que tant de migrants vivent à l’étranger dans des conditions très précaires, c’est la première fois que deux institution représentant l’une, l’ensemble du continent, et l’autre, l’ensemble de la diaspora, se retrouvent pour signer un accord de coopération, qui ouvre de fait des perspectives totalement nouvelles. Et c’est précisément cela le panafricanisme, quand tous les Africains se retrouvent, aussi bien ceux du continent que ceux de la diaspora.



Après avoir signé l’accord, le Premier Ministre de SOAD a exprimé sa gratitude à l’égard du Chef Charumbira. « C’est un moment très émouvant, et c’est pour nous un honneur et un bonheur que d’être accueilli dans cette noble institution », a déclaré le Dr Tin. « Cette maison est votre maison », a répondu le président du Parlement. « Si vous avez le moindre problème dans vos projets panafricains, n’hésitez pas à venir nous trouver », a conclu le Chef Charumbira.