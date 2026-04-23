Bally Bakayoko ké manman zot

Un mois après avoir pris la tête de Saint-Denis, un mois après un bashing raciste sans précédent et d’une rare violence, Bally Bagayoko a été élu à la présidence de l’intercommunalité de la Plaine commune le 21/04/2026 face au socialiste Karim Bouamrane.

À l’issue du conseil territorial qui s’est tenu dans une ambiance assez tendue, les conseillers territoriaux lui ont accordé une majorité de 46 voix sur 79 suffrages exprimés. Les rageux casses couilles vont devoir se mordre la queue. Tout comme les presbytes fachos.