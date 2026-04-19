« Ma femme vient de me dire que mon fils n’est pas alone à Barcelone

avril 19th, 2026

Le français Arthur Fils s’est imposé en deux sets (6-2, 7-6) dans une finale où il a pris le dessus sur Andrey Rublev. À 21 ans il remporte à Barcelone le quatrième titre de sa carrière et repasse numéro 1 français à un mois de Roland-Garros.

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