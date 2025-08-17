TEL PERE…TEL X

août 16th, 2025

Cas de figure…Monsieur X, 40 ans, épouse une femme du même âge. Celle-ci a une ravissante fille de 20 ans (fruit d’une précédente union) qui répond à la demande de mariage du père de X.

La jeune mariée, qui est déjà sa belle fille est aussi la belle mère de X. Un an plus tard, elle accouche d’un garçon qui devient le petit fils de X mais également son frère…puisqu’il est le fils de son père…

Cette histoire, aux allures tordues, peut faire sourire mais presque partout sur la planète bleue et notamment en #Martinique, elle ne sera pas à ranger dans la rubrique fiction.

