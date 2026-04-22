Festival du livre de Paris 2026



Vendredi matin, un groupe d’élèves du collège Blaise Pascal de Massy ont échangé avec Suzanne Dracius et Jean Marc Terrine, auteurs de Martinique.



Les auteurs présents au Festival, Jean Marc Terrine, Charles Henri Fargues, Germinal Pinalie, et Suzanne Dracius et d’autres auteurs comme Daniel Maximin ou Gael Octavia, en dédicace à la librairie Calypso présente sur le stand, ont poursuivi avec des séances de signatures programmées sur les trois jours dans le cadre exceptionnel du Grand Palais.



Le temps beau et ensoleillé sur toute la région parisienne incitait à la sortie et aux balades, pourtant des files interminables de parisiens serpentaient devant les entrées du public dans l’espoir de pouvoir accéder au salon. Ce dimanche, vers midi, l’organisation a arrêté de vendre des billets d’entrée.

Sous la verrière, il était très difficile de circuler entre les stand et la foule, dense, mobile, empêchait même de circuler à certains endroits.

Cette seconde édition du Festival semble avoir été un réel succès populaire.