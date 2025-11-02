What Time Mizik ? Christiane Vallejo ajoute une nouvelle ligne tube à son CV

Christiane Vallejo maintient la barre du zouk au niveau où il devrait rester.

Loin de la morosité ambiante, elle affirme et prouve que le zouk garde toutes ses lettres de noblesse. L’union faisant la force elle a invité à collaborer à l’élaboration de ce titre Peggy Bajal et Princess Lover.

AU-DELÀ DE TOUT est évidemment un superbe visuel également réalisé par Jima Kanor.

Et la musique dans tout cela me direz vous ?

Eh bien selon un échantillon riche d’individus qui se vident régulièrement, au propre et au figuré, sur les pistes de danse…tout en ne respectant pas (évidemment) les gestes barrières…ça fait grandement du bien du côté des fossettes de Vénus. Rime en us pour férus-es de ut. Disponible en streaming et sur YouTube