Pêcheur odieux surpris en train de pêcher non loin de la table du diable

avril 12th, 2026

Pêcheur odieux surpris en train de pêcher non loin de la table du diable à Sainte-Anne en Martinique.

Photo réalisée par Gianni Tayalay

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