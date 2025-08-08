Quand j’ai pris connaissance du cas KALI…j’ai eu les boules…avec une belle envie de pleurer !!!

Les Martiniquais-es…putain…quelle bande d’enculés-es.

Une ami de longue date qui mange 250g de dattes/semaine, m’envoie un lien. Par malheur j’étais debout. Bouf. Je suis sur le cul. Fracture du QI. Putain…Pétain…comment peut-on ?

Je suis comme un yoleur robertin au Morne Tartenson. Je ne vais me faire d’éloges mais j’ai deux mains mais également trois poings :. Gémissons. Gémissons. Vomissons aussi. T’inquiète j’ai mis l’son. Alors je me fais masser par un maçon Michel Morin. Ce que je viens d’apprendre est terrible.

https://www.leetchi.com/fr/c/nouvel-album-kali-mon-independance-7704349?utm_source=email&utm_medium=social_sharing&fbclid=IwQ0xDSwL-AUpjbGNrAv4BQGV4dG4DYWVtAjExAAEeULAKKzZhR0I0ot0iC0Y0UOiMaGvH48Mjdw89PzTn6tkOGVpEA9tUcLhCkoM_aem_mYaq6YnFf3QnAg3aF4NbJQ&sfnsn=wa

Jean-Marc Monnerville alias KALI l’un des plus GRANDS artistes de Martinique, qui a vu le jour à Fort-de-France (ville où a été élaboré le Code Noir) est réduit, en 2025 à faire une cagnotte Leetchi pour produire son prochain album. intitulé « Mon Indépendance ». Kali qui avait représenté la France le pays des doigts dans l’homme noir à…l’Eurovision. Même Emia Eriasec n’aurait pas pris la blague. Antoine Crozat…pa menm palé !!!

Que font les instances de la culture à l’heure où notre porosité culturelle n’a jamais atteint un tel niveau ? Kali qui avec le 6 th Continent a été pour moi…tout comme comme Poglo et le groupe Pawol, de quasi francs guides spirituels et idéologiques quand j’avais 17 ans. « Two pré two lwen »… »misié karayibo »… »lavi a sé an sakré konba ». Une vie. un tuba en milieu insulaire.

Depuis le 14 Avril 2025, Kali a récolté 2 005 € sur 30 000 €. Comment ce monument vivant peut se retrouver commun chibre émasculé dans une yole robertine neuve ?

C’EST UNE HONTE

J’avais ça à dire …

gilles dégras