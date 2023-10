La Martinique a difficilement battu l’équipe de Curaçao ce soir au stade de Dillon dans la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Nation COJNCACAF 2023-2024.

Un match terne, un maigre public qui s’est ennuyé ferme, un but de Labeau au retour des vestiaire (47’), un début de bagarre qui cause une expulsion dans chaque camp (Herelle et Bacuna 64ème), un pénalty raté côté Martinique.