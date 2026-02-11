Drapeau de Martinique : Bugs Bunny fait mieux que Bad Bunny

Depuis la finale du Super Bowl, les originaires de Martinique sont en mode Bunny oui oui. Sur l’île chère à Émia Eriasec, une fierté flasque prend de la hauteur. La facticité atteint des sommets. Et pendant ce temps-là, les aberrations continuent avec une belle empreinte békée.

Le Groupe Bernard Hayot conditionne les enfants en mettant en place une addiction durable. Mais on ne change pas un cynisme gagnant. GBH fait pire en sponsorisant un groupe de Neg Gwo Siwo pour le carnaval.

Imaginez Marc Dutroux inaugurant une crêche garderie ou encore Adolf Hitler donnant son nom à une marque de four à micro-ondes.

À suivre