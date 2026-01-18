À VOS CAS vits nègres êtres

Voilà une compilation des articles qui traitent « négrièrement » le cas des avocats et avocates de la Martinique. La lecture en diagonale n’est pas conseillée. Eh oui…Bondamanjak fait tout pour vous faciliter l’avis.

Union des Jeunes Avocats de Martinique (UJAM)… entre barreau maître et crise durable au cœur d’un métier empreint de corruption… faut-il mettre un terme aux maîtres ?

En bon dard et en tout cas CARPA ?

Plus de 40 millions d’euros ont disparu des comptes des CARPA de Martinique et de Guadeloupe…qui sont les RESPONSABLES ?

Le Barreau de Martinique invente le bi-bâtonnat en bon dard et en tout cas car ?

L’année commence mal…elle est tout sauf câline…n’est-ce-pas Pascaline ?

Carpa Martinique…Mumu…et si c’était le double ?

Scandale financier des CARPA en Martinique et en Guadeloupe…RCI et Alexandra Élizé se réveillent après 6 mois de sommeil volontaire

« Maître Pascaline Jean-Joseph pourrons-nous sereinement parler de la situation financière de la CARPA en Martinique ? »

CARPA …Maison de l’Avocat…en Martinique… les merdes du chauve qui peut peu ?

Martinique : la CARPA en mode Carpaccio chaud ?

Dantesque scandale financier au barreau de Fort-de-France en Martinique

Lettre ouverte à Antoine Diesbecq Président de l’Union Nationale des CARPA (UNCA)

La CARPA Martinique doit près de 500 000 € à une victime

Les avocats de Martinique sont-ils des enculés-es ?

