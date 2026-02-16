Martinique : Vaval 2026 est …NUL !!!

Vu que le premier et principal souci de la fange politique foyalaise est d’anesthésier la mémoire collective avec du lait d’ânesse, le vaval ne peut être qu’une énième poudre aux yeux de ceux et celles qui acceptent l’aveuglement SDF de l’idéologique FDF.

Au carnaval, Vaval est généralement une fruit d’une inspiration locale. Et comme par hasard pour annihiler le regard sur nous-mêmes…on puise dans l’ailleurs dérangeant qui ne nous dérange pas. NOUS ici est le synonyme non anonyme de PPM. C’est la municipalité de Fort-de-France qui porte bien évidement le chapeau manque de peau.

Aussi, on ne parlera pas du procès de la retraite illégale de Serge Letchimy. On ne parle pas de Didier Laguerre. On ne parlera pas du scandale financier de la CARPA. On ne parlera pas de Bòlòf. On préfère noyer le poison local. Eh oui c’est beau un poisson qui passe à travers les mailles du filet. Mignon.

Pourtant Tèt Boskaf ferait un bon VAVAL. Vivement le lendemain du mercredi des cendres.