Questions pour un morpion – Édition Martinique – Épisode 1

QUESTIONS POUR UN MORPION.

…j’ai travaillé pour un béké de martinique.

J’ai tellement déconné que j’ai dû m’exiler dans une ile voisine pour me faire oublier.

Je suis …je suis ?

…De retour en Martinique…après une période off pour bénéficier de l’amnésie créole, je contacte entreprises et réseaux de potes dont j’élargie le cercle et hop me voici grand spécialiste du BTP alors que j’aurai pu être expert en éolien…puisque je leur vends du vent…

Je suis …je suis…??? 🕜🕜🕜🕜

…Je parle de rigueur budgétaire et je prône la moralisation du secteur, mais il m’arrive de constituer des dossiers d’appels d’offres pour des copains puis d’y répondre moi-même en faisant des propositions à plus d’un demi-million d’euros…

Je suis …je suis…??? 🕜🕜🕜🕜

Je n’ai pas terminé un projet sur l’adaptation des normes de construction depuis fin 2023, mais c’est la faute de la Collectivité de Martinique (CTM) qui n’a pas versé la subvention…



Je suis …je suis…??? 🕜🕜🕜🕜

Je reçois des sommes rondelettes pour mes prestations intellectuelles à la con. Je peux même me permettre d’offrir à mon client du mobilier de bureau acheté chez But avec une partie de l’argent qu’il me vire sur mon compte…

Je suis …je suis…??? 🕜🕜🕜🕜

Comme j’ai des idées…et que pour faire de la politique en Martinique pas besoin d’être une lumière, je vais monter sur le navire car j’ai le pied marin…

Je suis …je suis…??? 🕜🕜🕜🕜

À suivre…