Tiroir …qu’est-ce le plus cocasse en Martinique ?

…des descendants d’esclaves qui se font sponsoriser par un descendant d’esclavagistes ou un descendant d’esclavagistes qui sponsorise des descendants d’esclaves pour faire semblant de se donner bonne conscience ?

Mais le hic va vraiment plus loin au coeur de la facticité créole quand on découvre que le Groupe Bernard Hayot (GBH) sponsorise dans le cadre du carnaval un groupe de nègres GWO SIWO. Eh oui…l’argent est aveugle. Pire il rend aveugle surtout ceux et celles qui ne croient plus en leurs yeux.

Imaginez Marc Dutroux qui finance une crèche ou donne son nom à une école maternelle ou encore Adolf Hitler qui lance sa propre marque de Air Frayer. Eh oui…contrairement aux nègres l’argent n’a pas d’odeur. On ne va pas faire de chichi comme dirait Jacques.