Deuxième lettre ouverte à Madame le Bâtonnier Pascaline Jean-Joseph du Barreau de Martinique

Madame le Bâtonnier,

depuis un certain temps, l’incertitude autant que l’incertain m’habite quand je creuse le dossier Carpa en Martinique. Récemment en mangeant un kaki, je suis tombé sur un cas qui pue.

Ça concerne Maître Laurence Hunel-Ozier-Lafontaine. Et vous me voyez grandement troublé par ce que je découvre. Je suppute que vous pourrez éclairer ma terne lanterne.

Voilà le cas d’un client de votre consœur qui pourtant bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Vous conviendrez, sauf mauvaise foi qu’il y a un hic… Et parler de hic c’est peu iconoclaste. J’espère que vous prendrez en considération ma humble requête qui doit nourrir mon enquête. Rime en quête.

bien à vous

gilles dégras

Ah …j’oubliais…à suivre…