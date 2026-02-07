Deuxième lettre ouverte à Madame le Bâtonnier Pascaline Jean-Joseph du Barreau de Martinique

février 6th, 2026

Madame le Bâtonnier,

depuis un certain temps, l’incertitude autant que l’incertain m’habite quand je creuse le dossier Carpa en Martinique. Récemment en mangeant un kaki, je suis tombé sur un cas qui pue.

Ça concerne Maître Laurence Hunel-Ozier-Lafontaine. Et vous me voyez grandement troublé par ce que je découvre. Je suppute que vous pourrez éclairer ma terne lanterne.

Voilà le cas d’un client de votre consœur qui pourtant bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Vous conviendrez, sauf mauvaise foi qu’il y a un hic… Et parler de hic c’est peu iconoclaste. J’espère que vous prendrez en considération ma humble requête qui doit nourrir mon enquête. Rime en quête.

bien à vous

gilles dégras

Ah …j’oubliais…à suivre…

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer