MANŒUVRES SORDIDES D’INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DE LA FRAUDE PCH PAR LE PPM.

Nous apprenons, par un communiqué de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) daté du 2 février courant, qu’une audience du Tribunal Correctionnel de Fort-de-France portant sur la fraude PCH à la CTM, devrait se tenir le 18 mai de cette année pour « détournements de fonds, recel, abus de confiance, faux et usage de faux. »

Il faut évidemment se réjouir que cette affaire soit enfin jugée et les responsables poursuivis et punis. C’est le moins que l’on puisse espérer.

Néanmoins, la présentation faite par plusieurs articles de presse de ces détournements de fonds constitue une reprise servile du communiqué insidieux de la CTM.

Sans enquête sérieuse et au mépris du minimum de déontologie que l’on devrait attendre d’eux, ces « journalistes » tentent de faire accréditer l’idée que la fraude de la PCH aurait commencé en 2019.

Une bonne partie de cette presse est, à l’évidence, « en campagne » des municipales et se fait donc le relais lamentable des fakenews du PPM.

En effet, en affirmant que cette fraude aurait commencé en 2019, le PPM de Serge LETCHIMY et Didier LAGUERRE, empêtré dans les malversations de la « retraite illégale », cherche fébrilement à ouvrir un contre-feu à ses propres dérives. Celles-ci risquent d’ailleurs d’être fatales à ses principaux auteurs, le 19 février prochain…

La manœuvre sournoise de Didier LAGUERRE et Serge LETCHIMY consiste à tenter de relativiser leurs responsabilités dans le détournement de 3 204 489€ par une agente de catégorie C.

En réalité, les informations auxquelles nous avons pu avoir accès, à la date du 12 janvier 2026, confirment qu’aucun document signé par nous, durant la période 2016-2021, ne valide des trop perçus ou des fraudes.

Les signatures impliquées dans cette affaire concernent bien la nouvelle mandature en place depuis 2021. Il s’agit, précisons-le, d’usurpation de signatures.

À notre demande insistante, en février 2025, de mettre à notre disposition un fond de dossier sur l’implication éventuelle de la gouvernance 2016-2021 dans cette escroquerie, le président du conseil exécutif n’a pu nous fournir qu’un seul et unique nom d’un bénéficiaire !

Il s’agit de l’attribution de la PCH à un jeune Martiniquais en 2019. Cette attribution, décidée par les instances en charge de l’ouverture des droits aux personnes en situation de handicap, s’avère parfaitement légale et conforme à la réglementation et aux procédures de la CTM.

PAR CONTRE, LES SIGNATURES VALIDANT, PAR LA SUITE, LES TROP PERÇUS APPARUS DANS CET UNIQUE ET SEUL DOSSIER PARTICULIER REMONTENT À 2021, DURANT LA MANDATURE LETCHIMY.

Il en ressort donc que la fraude de la PCH -en l’état des informations précises à notre disposition- concerne strictement la mandature en cours à la CTM.

C’est l’une des raisons expliquant notre refus d’accepter la proposition de protection fonctionnelle faite par le président du conseil exécutif en février 2025. Nous n’avons rien à dissimuler et rien à protéger.

Cette manœuvre du PPM et de ses relais dociles s’inscrit dans une tradition constante de ce parti de manipuler le peuple martiniquais pour tenter de masquer ses nombreuses turpitudes. Nous appelons les Martiniquaises et Martiniquais à la plus grande vigilance face aux fakenews du PPM et d’une partie de la presse à sa solde.

Francis CAROLE

MARTINIQUE

Vendredi 6 février 2026

PCH : Prestation Compensatoire du Handicap. Elle est attribuée par la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées).