En Martinique, l’île chère à Émia Eriasec, une juge consulaire du Tribunal de Commerce de Fort-De-France serait concernée par une plainte pénale contre X pour escroquerie. Une escroquerie évaluée à plus de 50 000 €

De qui s’agit-il ? Bonne question. Pour l’heure, notre enquête est dans le tunnel durable du délit en col blanc. Eh oui…à Madinina…la corruption et l’escroquerie remplacent les fleurs.

Affaire à suivre…