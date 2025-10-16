Elie Domota ridiculise le chacha de Serge Letchimy

octobre 16th, 2025

« L’autonomie est un rempart contre l’indépendance nationale et la pleine souveraineté » dixit Elie Domota figure emblématique de février 2009 en Guadeloupe.

Cette phrase empreinte de sens, n’en déplaise au Sodivaurien Benjamin Aires, le glaire Sodivarien portugais, est une violente claque qui tombe sur le crâne d’alien de Serge Letchimy le souverainiste de pacotille qui est actuellement le bondié kouli de l’échec de la Collectivité Territoriale qui connaît une crise financière sans précédent. À suivre.

