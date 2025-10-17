Alors que le Parti Progressiste Martiniquais (PPM) tente de prendre de la hauteur en prévision des Municipales de mars 2026 en Martinique, le mois de NOVEMBRE 2025 semble être celui de tous les dangers.

En effet deux L du parti cher à Émia Eriasec peuvent sérieusement craindre une irréversible décapitation politique et judiciaire.

Didier Laguerre et Serge Letchimy risquent de perdre beaucoup de plumes et des ailes lors du procès qui aura lieu les 17, 18 et 20 novembre 2025 en France, le pays des droits dans l’homme noir, au Tribunal correctionnel de Paris.

Ce procès est en effet une aubaine jamin Aires. Une bonne occasion. Une Sodiva te faire FOUTRE à la classe politique créole. Vous vous rendez Comte Cyril ? N’est pas raciste qui veut ?

Et ce procès sur lequel personne n’aurait parié un bokit hareng saur, donne du poids chiche à notre question : « QUI veut couper les « L » du PPM ? »

Belle interrogation. Une seule chose est sûre. Si la justice étête, mieux décapite ces deux L. L’oiseau PPM va vite retrouver brutalement et violemment le plancher des vaches.

Et ça va délicieusement sonner le glas de ces glands. Croisons les doigts. Par…je vous en prie…prions.

gilles dégras