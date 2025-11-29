.

Cathou…on peut parler de…BABOU ? Voilà une question qu’elle est embarrassante. Dans le cadre du factice et ridicule VIVRE ENSEMBLE qui date du 22 mai 1847, en Martinique, le cas Cathou tel un touché rectal créole, touche du doigt le cas Babou. Mais qui est Babou ? On connaît Booba mais Babou…à part rouzé ta’w lè ta kanmarad ou ka pri difé. J’avais en bon vit vent que le doute m’habite.

Après quelques recherches flatulentes sur ManikouGPT, on découvre que Babou…Elisabeth pour son mari militaire et l’état-civil est la soeur de Eric de Lucy de Fossarieu. Eric celui qui aime les chevaux et qui parle dans l’oreille valide de Bernard Hayot.

Et c’est là que ça devient interessant pour ceux et celles qui aiment faire l’intéressant comme on dit en milieu insulaire.

Catherine Conconne est dans le futur. Pas simple de comprendre ses motivations. Même si le soir dans ses draps…ça va de soie…elle rêve du 19 février 2026.

Elle se réclame de Césaire, pas celui qui s’est fait arnaquer avec un jeune courbaril qui a crevé de son vivant et qui a été remplacé à l’Habitation Clément. Mais l’autre. Lequel ? Bonne question fumigène empreinte de gêne éthique.

Je disais donc que la taupe de Serge Letchimy est dans la matrice béké. Pour preuve, les petits enfants de BH l’appelle Tatie. Elle est partout tatie comme dirait Obélix.

Et Cathou élargit le cercle grandement de ses amies en organisant, entre parties de bridge, thé au jasmin bio et gâteaux secs, des rencontres de sensibilisations politiques pour les femmes de la caste. Ça se passe dans une demeure de Babou à Pointe Jacques au François.

Ah Cathou…tu es décevante mais je ne suis déçu qu’aux trois-quarts . Plus un bus qui ne manque pas d’air. Comme dirait Cyril Comte qui adore de plus en plus Aksyon Réaksyon…À suivre.

gilles dégras