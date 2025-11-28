L’élue de Martinique qui a traité Yvon Pacquit d’INGRAT s’appelle…Catherine Conconne !!!

Récemment, Bondamanjak a publié ça :

« Yvon Pacquit est un INGRAT…comment peut-il faire ÇA après TOUT ce que Serge Letchimy et Didier Laguerre ont fait pour LUI? »

L’élue qui a pondu cette phrase vile s’intitule Catherine Conconne. Un militant du Parti Progressiste Martiniquais même avec toute sa bonne volonté neuronale n’aurait pas fait mieux.

En effet quand Yvon Pacquit dit la vérité lors du procès de Serge Letchimy au Tribunal Correctionnel de Paris, il fout le bordel. Il crache durablement dans la soupe de balisier. Il met en péril le SYSTÈME. Il devient un traître. Un ingrat. Aussi, cela permet de comprendre les liens affectifs et racinaires qui existent durablement entre le PPM et la sénatrice de Martinique.

Sans commentaire mais comment taire ?