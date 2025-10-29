Retraite illégale de Serge Letchimy : Yvon…pa kité yo kouyonnen’w…ne sois pas leur lampiste…sois un vit vigoureux !!!

Hier, nos informateurs scaphandriers étaient présents au Conseil municipal de Fort-de-France en Martinique. Et, ils sont formels. Concernant l’affaire de la retraite illégale de Serge Letchimy et le procès des 17, 18 et 20 novembre 2025 au Tribunal Correctionnel de Paris, il ne fait plus de doute que certains espèrent se tirer d’affaire en faisant d’Yvon Pacquit, le lampiste idéal.

L’âne de la fable « Les animaux malades de la peste ». Le Ti sonson rêvé. le con quoi. Mais y vont pas voir Yvon tomber dans le piège. Yvon sera terrible comme Yvan . Pacquit ce n’est pas du bokit. Hareng saur ne veut pas dire tirage au sort. Y vendra chèrement sa peau. Sa peau noire et masques blancs. Il ne va pas se taire face aux damnés de la terre. Ça non. Fanon.