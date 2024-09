Et si on parlait de la situation FACTICE en Martinique … Trois questions à Kamal Valcin

Et si on posait les mêmes questions aux gens qui revendiquent le droit de jouer leur rôle dans la vie de la cité ? ? En voilà trois qui à défaut de nous dire nos quatre vérités peuvent être des « réponses donc je suis »…

Est-ce normal d’avoir en Martinique une taxe octroi de mer sur le riz alors que ce n’est pas une production locale ?

Si nous revenons à la base de cette loi, l’octroi de mer avait pour but de protéger la production locale ; Or nous sommes tous d’accord que le riz n’est pas une production locale de la Martinique, donc il n’est pas normal ni concevable que le riz soit frappé par l’octroi de mer. Nous devons remettre les choses à dans l’ordre.

Si un produit est fabriqué localement et ce même produit est importé alors le produit importé sera frappé par l’octroi des mers afin que son prix soit égal au supérieur au prix du produit fabriqué localement. Cela nous permet de protéger la production locale contre une concurrence déloyale des pays où les coûts de production sont très faible par rapport au coût de production en Martinique.

Doit-on supprimer l’octroi de mer en Martinique ?

Il est vrai que je suis favorable à la suppression totale de l’octroi de mer. Mais la suppression de l’octroi de mer nécessite que cette taxe soit remplacée par une autre taxe qui permettra de financer le développement économique.

Deux choses :

1) la taxe de l’octroi de mer ne doit pas être utilisée pour payer les salaires des fonctionnaires ni pour en fouler les caisses de la collectivité défaillante.

2) Il faut repenser le mécanisme de l’octroi des mers afin qu’elle protège la production locale sans pénaliser les produits de première nécessité afin que les utilisateurs puissent accéder a un prix raisonnable.

Comment expliquer qu’un produit fabriqué en Martinique (Royal Soda 50 cl) soit vendu moins cher en France hexagonale (gare de Choisy-le-Roi en région parisienne) qu’en Martinique ? 1€30 contre 2.50 €.

Il y a quelque chose d’obscur et de malsain dans le mécanisme de mise en place des prix dans nos régions. Il est vrai que constatons souvent, que le produit fabriqué en Martinique est vendu moins cher en France. De même pour le rhum ou la banane. Une bouteille de rhum Martiniquaise et souvent moins chère sur la France hexagonale qu’en Martinique. Il nous faut donc plus de transparence dans ces prix, mais aussi exiger que les prix pratiqués à la Martinique soient alignés sur ceux de l’hexagone.

