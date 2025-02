Groupe Bernard Hayot (GBH) contre Alex Ursulet : Que la fête commence !

Hier à la maison des syndicats à Fort-de-France en Martinique s’est tenue la conférence de Presse de l’ avocat qui réagissait à la plainte déposée par GBH contre lui.

Entouré par les avocats martiniquais , le bâtonnier Constant, Laurie Chantalou et Dominique Monotuka d’un côté et de l’autre Garcin Malsa et Rodrigue Petitot dit le R.

Décontracté, souriant, l’avocat commença par cette phrase : » À mon âge on n’abdique pas l’honneur d’être une cible ». Puis poursuivit : « Le groupe Hayot me fait l’honneur de me désigner comme sa bête noire, je relève le défi, je ne comprends pas pourquoi ils ne porte pas plainte contre le journal Liberation qui dans un long papier de trois pages à détaillé les méthodes frauduleuses du Groupe Hayot et pas d’actions en diffamation. Cela signifierait donc que Libération dit la vérité ! Manuel Vals’ Ministre d’Etat et de l’Outre Mer a à plusieurs reprises dénoncé le Groupe Hayot qui « étoufferait l’economie de la Martnique ».

Pas d’action en diffamation. Pourtant le Ministre d’Etat de l’a pas mis dans une conversation privee mais à l.Assemblée Nationale puis dans une interview télévisée, puis dans un courrier au Groupe Hayot rendu public hier par le journal Libération. Pas d’action en diffamation.

C’est surprenant de considérer que seuls les propos ou la personne d’Alex Ursulet font l’objet d’une action judiciaire qu’à la suite d’une question interro-négative.

« Si ce procès à lieu, au mieux dans deux ans, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts mais il y aura de grosses surprises »

L’ avocat de conclure, sous l’oeil ravi de la foule : « Quand ils m’attaquent, c’est le peuple martiniquais qu’ils attaquent, ce ne sera pas mon procès mais le procès du Groupe Hayot. Nous étudierons en détail les dessous de la profitation, de nombreux témoins seront cités : des journalistes, des historiens, des politiques et des anciens ministres de l’Outre Mer ».

Il termina son propos dans un flot d’applaudissements en disant : « je donne un seul conseil à GBH, baisser les prix et taisez-vous »

Alors l’assemblée présente se mis à chanter : tjè mwen blendé.

Rodrigue Petitot prit la parole dans un discours extrêmement déterminé pour exprimer sa solidarité envers l’avocat : il n’y a pas de différence entre Petitot et Ursulet, ce sont les mêmes, c’est le peuple martiniquais qui est attaqué.

Alex Ursulet quel message il souhaitait adresser au GBH. La réponse gicla dans un éclat de rire quasi geysérien voire orgasmique : « Mwen paré ba zot ».