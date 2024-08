Et si on parlait de la situation FACTICE en Martinique … Trois questions à Béatrice Bellay

1- Est-ce normal d’avoir en Martinique une taxe octroi de mer sur le riz alors que ce n’est pas une production locale ?

Il y a de l’octroi de mer sur le riz et sur une multitude de produits alimentaires, ou encore sur le papier hygiénique, les voitures, les téléphones, les pâtes de blé alors que nous n’avons pas de production locale réelle à protéger ou que cette production est insuffisante pour représenter et desservir pleinement le « marché martiniquais »

Pour revenir au riz, oui, il y a quelques années, une entreprise martiniquaise a eu la brillante idée de faire venir du riz paddy c’est-à-dire brut, originaire d’Asie et d’Amérique du sud.

Depuis, elle effectue sa transformation du décorticage au conditionnement sur place. Aussi, pour protéger sa « production» l’entreprise a demandé à ce que puisse être appliquée l’octroi de mer différentiel. Et voilà comment toutes les autres marques de cet aliment qui constitue près de 60 % des féculents, consommés par les Martiniquaises et les Martiniquais, se retrouve taxées à plus de 22,5 %.ss

C’est aussi pour cela que j’ai annoncé que pour moi, une refonte de l’octroi de mer est nécessaire . Maintenir les recettes des collectivités ok. Faire en sorte que cette fiscalité corresponde à des réalités de marché et ne pénalise pas si brutalement toute la population c’est mieux ! Taxer un chouya de plus sur les voitures de luxe et vous avez, avec 4 voitures, la taxation récupérée sur un container de riz !!

On parle du papier toilette ? C’est bon ? Vous avez compris du coup pourquoi il est, en plus d’une belle pwofitasyon si cher? La même ! Tout pareil !

2 – Comment expliquer qu’un produit fabriqué en Martinique (Royal Soda 50 cl) soit vendu moins cher en France hexagonale (gare de Choisy-le-Roi en région parisienne) qu’en Martinique ? 1€30 contre 2.50 €

Je ne sais pas si c’est le prix général en Martinique. Je n’en achète pas.

Mais 2 explications d’après moi.

1- L’abus

2- Le consentement à payer. Moun ka achté an soda lokal 5€ le litre ? Sa nou fè bondié tonan !?

3 – Doit-on supprimer l’octroi de mer en Martinique ?

Non on doit résolument le refondre. L’exemple du riz montre l’incohérence de certaines applications. Nous avons les moyens de réviser cela. Il faudra y mettre de la bonne volonté et y travailler. L’idée :

Taxer davantage les produits « de luxe » , aujourd’hui moins taxés que le riz ou le papier hygiénique !! Taxe qui finalement ne toucherait qu’une partie des personnes dont les revenus sont élevés et peuvent absorber un léger différentiel et

Taxer moins, voir pas du tout un certain nombre de références de produits de 1ères nécessités dont l’OM qui touche aveuglément tout le monde.

Je souhaiterais aussi que puisse apparaître sur le ticket de caisse des commerçants les produits taxés et à combien d’OM. Ce sera juste et transparent d’agir ainsi .

Enfin, j’aimerai bien que l’on assigne quelques objectifs de développement territorial à une partie de cet OM.

Investissement dans les équipements locaux ( écoles, aménagements sportifs, éclairage, qualité des routes…)

Lire aussi :