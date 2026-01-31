Carpa Martinique…l’ex Bâtonnier Laurence Hunel Ozier-Lafontaine peut-elle…au nom de Jésus…expliquer pourquoi elle prélève 24 150 € sur les indemnités d’un justiciable alors que ce dernier bénéficie de l’Aide Juridictionnelle ?

En août 2013, 8 ans après un terrible drame familial, un justiciable de Martinique voit le bout du tunnel judiciaire. Il a droit à 241 500 €. Une somme qui ne va pas remplacer ses parents. Il bénéficie de Aide Juridictionnelle (AJ)

Un avantage qui ne va pas empêcher Maître Laurence Hunel Ozier-Lafontaine de le ponctionner de 10 %. Sans l’ombre d’un accord. Sans rien en réalité. 24 150 € et en sus la CARPA créole au coeur d’une spécificité rare a laissé passer cette capture financière.

Pourquoi ? Bonne question.

Nous avons pu consulter les éléments de ce dossier. Ça pue. HOL we need is fric.

Comme dirait Sandrine S-A… »l’étau se resserre ». À suivre…très bientôt.

gilles dégras