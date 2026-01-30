Raid : La MYTHIK LORRINOISE revient en Martinique









La Mythik Lorrinoise revient pour une 2ᵉ édition le 1er février 2026 au Lorrain en Martinique.

Un trail incontournable entre terre et mer, accessible à tous

Après une première édition remarquée, la Mythik Lorrinoise revient le dimanche 1er février 2026 pour une deuxième édition très attendue sur la commune du Lorrain. Organisé par le Club Tchimbé Raid, en partenariat avec la Ville du Lorrain, l’événement s’impose désormais comme un rendez-vous majeur du trail dans le Nord de la Martinique.

Un changement de terrain devenu une force

Initialement organisée au Prêcheur, la Mythik a dû, en 2025, changer exceptionnellement de terrain de jeu en raison de l’impraticabilité des sentiers entre le Prêcheur et Grand-Rivière, fermés par l’ONF à la suite de glissements de terrain. En quelques semaines, le Club Tchimbe Raid avait su relever le défi en concevant une nouvelle course dans un cadre tout aussi spectaculaire : la Mythik Lorrinoise.

Ce choix s’est révélé gagnant. La commune du Lorrain a offert un décor naturel exceptionnel, entre terre et mer, avec des parcours techniques, ludiques et exigeants, traversant notamment la rivière Capot et des sites remarquables à proximité de l’habitation Vivé.

Trois courses, un même esprit

Pour cette édition 2026, trois formats sont proposés, afin de toucher un large public :

La Mythik Lorrinoise – 42 km Parcours phare de l’événement, avec environ 1 200 m de dénivelé positif , au départ du stade du Lorrain, en direction de Basse-Pointe avant un retour par la rivière Capot.

Parcours phare de l’événement, avec environ , au départ du stade du Lorrain, en direction de Basse-Pointe avant un retour par la rivière Capot. Le Trail de la Rivière Capot – 26 km Un tracé sportif et accessible, empruntant une partie du parcours principal avant de bifurquer vers Vivé.

Un tracé sportif et accessible, empruntant une partie du parcours principal avant de bifurquer vers Vivé. La Rando Trail de la Crabière – 12 kmUne course découverte, ouverte aux amateurs, nouveaux traileurs et marcheurs rapides, permettant à tous de participer à l’événement.

Un sport accessible, populaire et fédérateur

Le trail suscite aujourd’hui un engouement croissant auprès de la population, notamment parce qu’il s’agit d’un sport accessible à tous, économique, et agréable à pratiquer. Il se déroule en pleine nature, sous les bois, sur des parcours ludiques qui valorisent les paysages de notre territoire.

La présence systématique d’un format rando trail, permettant de marcher ou de courir à son rythme, renforce encore cette accessibilité et fait de la Mythik Lorrinoise un événement intergénérationnel et inclusif, ouvert aussi bien aux sportifs confirmés qu’au grand public.

Une dynamique déjà bien engagée

L’édition 2026 enregistre 800 inscrits, contre 650 la saison dernière.

Un rendez-vous désormais ancré sur le territoire

Forte de la mobilisation des bénévoles, du soutien de la Ville du Lorrain et de l’enthousiasme des coureurs, la Mythik Lorrinoise confirme son ancrage territorial et s’inscrit durablement dans le calendrier des grandes épreuves de trail en Martinique.

À propos du Martinique Trail Tour

Le Martinique Trail Tour (MTT) est un challenge officiel mis en place par la Ligue de Martinique d’Athlétisme, en partenariat avec le Comité Martiniquais du Tourisme, visant à structurer, valoriser et promouvoir la pratique du trail en Martinique.

Déployé sur la saison 2025–2026, le Martinique Trail Tour fédère les principales épreuves de trail du territoire autour d’un double objectif :

sportif , en récompensant les performances des coureurs à travers plusieurs défis thématiques ;

, en récompensant les performances des coureurs à travers plusieurs défis thématiques ; touristique, en mettant en lumière la richesse naturelle, patrimoniale et culturelle des communes étapes.

À travers ce dispositif, le trail devient un véritable levier de développement du tourisme de nature, contribuant à l’attractivité de la Martinique au niveau local, régional et international.

La Mythik Lorrinoise est intégrée au Martinique Trail Tour en tant qu’épreuve du Défi de la Montagne, valorisant les reliefs, les forêts et les paysages emblématiques du Nord de la Martinique.

